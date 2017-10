Mediaset Espana Comunicacion SA (TL5.MC)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 243.47 295.94 191.00 -- Year Ending Dec-17 29 997.96 1,030.00 927.00 1,048.63 Year Ending Dec-18 29 1,025.44 1,080.00 919.00 1,088.48 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.14 0.14 0.14 -- Year Ending Dec-17 30 0.57 0.67 0.51 0.63 Year Ending Dec-18 30 0.62 0.71 0.52 0.69 LT Growth Rate (%) 5 7.07 8.83 4.82 15.78