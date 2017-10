Grupo Televisa SAB (TLVACPO.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 28,082.20 28,362.80 27,734.70 29,355.40 Quarter Ending Mar-18 2 24,304.40 25,293.70 23,315.10 25,705.40 Year Ending Dec-17 11 99,297.40 102,415.00 96,732.00 102,683.00 Year Ending Dec-18 10 105,826.00 110,648.00 102,433.00 111,115.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.71 0.83 0.60 1.05 Quarter Ending Mar-18 2 0.69 0.75 0.62 0.89 Year Ending Dec-17 7 2.50 3.11 1.96 2.97 Year Ending Dec-18 6 3.26 4.12 2.90 3.54 LT Growth Rate (%) 1 36.90 36.90 36.90 19.50