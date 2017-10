Total SA (TOTF.PA)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 38,506.90 43,748.00 31,610.50 43,918.00 Quarter Ending Mar-18 2 38,500.70 39,107.60 37,893.90 49,133.70 Year Ending Dec-17 16 157,848.00 220,696.00 126,442.00 168,282.00 Year Ending Dec-18 17 165,305.00 225,506.00 108,054.00 193,261.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 1.04 1.23 0.80 1.13 Quarter Ending Mar-18 4 0.98 1.10 0.91 1.21 Year Ending Dec-17 28 4.08 4.56 3.54 4.28 Year Ending Dec-18 28 4.16 5.32 2.77 5.04 LT Growth Rate (%) 5 10.37 15.60 6.00 -0.80