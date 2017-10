Spin Master Corp (TOY.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 537.55 611.91 479.33 426.32 Quarter Ending Mar-18 3 322.95 336.68 297.64 -- Year Ending Dec-17 9 1,909.74 1,953.61 1,743.75 1,627.34 Year Ending Dec-18 9 2,087.04 2,354.93 1,900.58 1,687.14 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.28 0.51 0.15 0.18 Quarter Ending Mar-18 3 0.22 0.29 0.15 -- Year Ending Dec-17 7 2.13 2.22 2.10 1.78 Year Ending Dec-18 9 2.38 2.66 2.11 1.93