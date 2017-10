Stars Group Inc (TSGI.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 338.62 350.55 329.40 331.89 Quarter Ending Mar-18 3 343.75 352.40 335.47 326.05 Year Ending Dec-17 7 1,273.57 1,293.89 1,254.80 1,288.33 Year Ending Dec-18 7 1,356.76 1,414.28 1,310.00 1,378.66 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.55 0.60 0.52 0.45 Quarter Ending Mar-18 3 0.56 0.58 0.54 0.43 Year Ending Dec-17 5 2.18 2.24 2.08 1.83 Year Ending Dec-18 6 2.31 2.51 2.18 2.22