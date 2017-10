Tsogo Sun Holdings Ltd (TSHJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 1 13,479.80 13,479.80 13,479.80 -- Year Ending Mar-18 2 13,421.40 13,504.80 13,338.00 13,992.00 Year Ending Mar-19 2 14,321.10 14,513.10 14,129.00 15,742.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 2 213.15 216.00 210.30 -- Year Ending Mar-18 3 192.93 207.30 181.00 232.64 Year Ending Mar-19 3 216.10 228.20 200.10 277.50