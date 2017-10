Torex Gold Resources Inc (TXG.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 146.82 146.82 146.82 131.98 Quarter Ending Mar-18 1 141.36 141.36 141.36 120.04 Year Ending Dec-17 6 434.14 442.00 426.24 519.89 Year Ending Dec-18 6 496.05 542.00 451.00 492.73 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.33 0.52 0.16 0.34 Quarter Ending Mar-18 7 0.26 0.37 0.17 0.26 Year Ending Dec-17 7 0.68 0.97 0.47 1.24 Year Ending Dec-18 10 1.02 1.37 0.55 1.15