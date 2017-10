Umicore SA (UMI.BR)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 14 2,817.23 2,966.00 2,672.00 2,874.30 Year Ending Dec-18 14 3,173.78 3,564.00 2,905.00 3,193.45 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 18 1.25 1.35 1.15 1.28 Year Ending Dec-18 19 1.40 1.68 1.07 1.43 LT Growth Rate (%) 4 14.31 19.00 8.00 10.29