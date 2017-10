Seven Generations Energy Ltd (VII.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 571.41 642.70 517.51 572.17 Quarter Ending Mar-18 3 574.19 637.40 503.37 595.03 Year Ending Dec-17 7 2,125.63 2,385.00 1,797.00 2,158.48 Year Ending Dec-18 9 2,515.11 2,831.00 1,990.29 2,608.35 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.24 0.32 0.13 0.32 Quarter Ending Mar-18 6 0.24 0.33 0.14 0.34 Year Ending Dec-17 8 1.49 1.62 1.33 1.01 Year Ending Dec-18 8 1.03 1.50 0.52 1.47