Vodacom Group Ltd (VODJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 11 82,810.10 84,171.00 81,908.00 -- Year Ending Mar-18 13 86,058.00 89,437.00 84,788.00 88,833.50 Year Ending Mar-19 12 90,681.40 93,459.00 87,485.00 94,082.40 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 12 918.65 973.90 875.00 -- Year Ending Mar-18 14 978.43 1,045.40 853.30 1,050.70 Year Ending Mar-19 13 1,073.09 1,158.00 973.50 1,141.79 LT Growth Rate (%) 2 7.35 9.70 5.00 6.81