Wacker Neuson SE (WACGn.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 5 1,483.84 1,509.00 1,455.50 1,447.25 Year Ending Dec-18 5 1,577.06 1,610.00 1,541.00 1,521.75 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 4 1.14 1.19 1.09 0.99 Year Ending Dec-18 5 1.34 1.41 1.22 1.12 LT Growth Rate (%) 1 23.70 23.70 23.70 9.50