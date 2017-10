Woolworths Holdings Ltd (WHLJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 10 67,579.80 69,018.00 66,411.00 -- Year Ending Jun-18 11 71,983.70 77,384.00 69,060.00 78,687.40 Year Ending Jun-19 11 76,974.80 84,013.10 72,726.00 86,084.10 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 12 422.80 442.00 397.80 -- Year Ending Jun-18 12 445.92 503.20 403.00 572.26 Year Ending Jun-19 12 502.38 610.80 430.00 670.80 LT Growth Rate (%) 5 7.72 11.20 5.30 12.38