Wipro Ltd (WIPR.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 33 138,774.00 143,348.00 132,072.00 -- Quarter Ending Jun-18 4 142,971.00 146,364.00 141,539.00 152,917.00 Year Ending Mar-17 41 551,481.00 558,560.00 545,325.00 -- Year Ending Mar-18 44 555,176.00 585,360.00 543,755.00 598,264.00 Year Ending Mar-19 46 592,086.00 647,429.00 535,772.00 656,468.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 21 4.40 4.90 3.90 -- Quarter Ending Jun-18 5 4.63 4.96 4.39 4.52 Year Ending Mar-17 46 17.25 19.75 16.30 -- Year Ending Mar-18 46 18.13 19.50 15.40 19.61 Year Ending Mar-19 47 19.41 22.30 16.40 21.54 LT Growth Rate (%) 4 7.69 8.94 5.80 10.39