William Hill PLC (WMH.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 19 1,689.15 1,722.00 1,612.00 1,692.94 Year Ending Dec-18 19 1,783.81 1,911.00 1,708.00 1,773.16 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 21 23.43 24.91 22.02 24.53 Year Ending Dec-18 21 25.36 27.05 24.21 26.15 LT Growth Rate (%) 3 5.58 7.60 2.70 2.15