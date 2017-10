Wal-Mart Stores Inc (WMT.N)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jan-17 23 131,218.00 133,527.00 130,065.00 -- Quarter Ending Apr-18 12 120,920.00 122,570.00 118,106.00 120,975.00 Year Ending Jan-17 18 485,860.00 488,189.00 483,568.00 -- Year Ending Jan-18 26 495,854.00 501,671.00 490,983.00 498,694.00 Year Ending Jan-19 26 509,011.00 516,207.00 498,211.00 511,498.00 Earnings (per share) Quarter Ending Jan-17 31 1.29 1.36 1.23 -- Quarter Ending Apr-18 16 1.06 1.10 1.04 1.00 Year Ending Jan-17 32 4.32 4.57 4.27 -- Year Ending Jan-18 21 4.37 4.45 4.19 4.37 Year Ending Jan-19 32 4.62 4.89 4.25 4.63 LT Growth Rate (%) 5 6.66 12.00 3.40 1.81