Wheaton Precious Metals Corp (WPM.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 223.55 234.27 212.00 252.82 Quarter Ending Mar-18 2 240.46 243.52 237.41 271.47 Year Ending Dec-17 15 852.95 1,100.84 761.00 1,059.91 Year Ending Dec-18 12 869.58 960.88 767.00 1,050.56 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 12 0.17 0.19 0.14 0.27 Quarter Ending Mar-18 7 0.16 0.22 0.10 0.26 Year Ending Dec-17 14 0.65 1.02 0.53 0.98 Year Ending Dec-18 14 0.66 0.91 0.34 0.94 LT Growth Rate (%) 2 7.50 20.00 -5.00 12.10