Exxon Mobil Corp (XOM.N)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 7 70,662.00 72,957.60 63,181.10 84,199.40 Quarter Ending Mar-18 4 72,393.30 80,332.70 62,655.00 -- Year Ending Dec-17 10 259,287.00 272,685.00 243,307.00 321,710.00 Year Ending Dec-18 10 284,568.00 325,748.00 244,240.00 332,828.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 20 0.93 1.16 0.76 1.12 Quarter Ending Mar-18 15 0.97 1.45 0.76 1.21 Year Ending Dec-17 25 3.49 3.80 3.14 4.32 Year Ending Dec-18 26 3.93 5.24 3.19 5.36 LT Growth Rate (%) 4 13.18 23.40 1.00 18.15