YPF SA (YPFD.BA)

Sales and Profit Figures in Argentina Peso (ARS)

Earnings and Dividend Figures in Argentina Peso (ARS)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 2 249,922.00 252,945.00 246,899.00 283,328.00 Year Ending Dec-18 2 284,472.00 306,046.00 262,898.00 352,272.00 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 1 8.51 8.51 8.51 25.36 Year Ending Dec-18 1 17.31 17.31 17.31 38.52