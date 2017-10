Zalando SE (ZALG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 10 1,353.96 1,397.00 1,322.80 1,343.00 Quarter Ending Mar-18 2 1,193.00 1,202.00 1,184.00 -- Year Ending Dec-17 24 4,492.77 4,523.00 4,460.00 4,553.78 Year Ending Dec-18 25 5,461.85 5,657.00 5,305.00 5,525.36 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.32 0.34 0.31 0.33 Quarter Ending Mar-18 2 0.06 0.09 0.04 -- Year Ending Dec-17 23 0.58 0.81 0.45 0.77 Year Ending Dec-18 24 0.76 1.08 0.59 0.98 LT Growth Rate (%) 6 32.74 43.90 26.50 31.88