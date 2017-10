Zensar Technologies Ltd (ZENT.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 8,118.00 8,199.00 8,037.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 8,071.00 8,071.00 8,071.00 -- Year Ending Mar-17 6 31,553.80 32,253.00 31,074.70 -- Year Ending Mar-18 5 31,318.80 32,510.00 30,236.00 36,565.50 Year Ending Mar-19 5 34,736.80 35,452.00 33,339.00 39,735.50 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 16.70 18.20 15.20 -- Quarter Ending Mar-18 1 15.00 15.00 15.00 -- Year Ending Mar-17 6 69.73 73.50 65.30 -- Year Ending Mar-18 5 54.40 62.00 50.90 88.01 Year Ending Mar-19 5 68.46 75.00 59.30 101.30 LT Growth Rate (%) 2 10.13 15.46 4.80 --