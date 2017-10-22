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Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC)

MRL.MC on Madrid SE C.A.T.S.

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20 Oct 2017
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BRIEF-Merlin Properties to pay gross dividend of 0,20 eur/shr

* SAID ON MONDAY THE BOARD AGREED TO PAY GROSS DIVIDEND OF 0.20 EURO PER SHARE ON OCTOBER 25

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BRIEF-Merlin Properties buys office building in Lisbon for 60.3 mln euros

* SAID ON THURSDAY BUYS FROM NOVO BANCO OFFICE BUILDING IN LISBON FOR 60.3 MLN EUROS

BRIEF-Merlin Properties H1 net profit nearly doubles to 421.4 mln euros YoY

* H1 TOTAL REVENUE 242.6 MILLION EUROS VERSUS 158.0 MILLION EUROS YEAR AGO

BRIEF-Merlin to absorb two units in Spain

* APPROVED ON TUESDAY INTEGRATION VIA MERGER OF ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES EXPLOTACIONES URBANAS ESPANOLAS AND CENTROS COMERCIALES METROPOLITANOS

BRIEF-Merlin buys its shares for 35 mln euros within divestment process carried out by Banco Popular

* BUYS 0.70 PERCENT OF ITS SHARE CAPITAL, WITHIN FRAMEWORK OF DIVESTMENT PROCESS CARRIED OUT BY BANCO POPULAR SA IN RELATION TO ITS STAKE IN MERLIN

BRIEF-Merlin Properties issues 600 mln euro unsecured bonds

* SAID ON WEDNESDAY IT HAD AGREED TO ISSUE UNDER ITS EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAM AND FOLLOWING A BOOKBUILDING PROCESS, UNSUBORDINATED ORDINARY BONDS FOR 600 MILLION EUROS

BRIEF-Banco Popular launches sale of 2.86 pct of its stake in Merlin Properties

* PLACES THROUGH ACCELERATED BOOKBUILDING ABOUT 2.86 PERCENT OF ITS STAKE IN MERLIN PROPERTIES Source text for Eikon:

BRIEF-Merlin Properties Q1 net result up 47.1 pct

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