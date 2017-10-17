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United States

Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi AS (BANVT.IS)

BANVT.IS on Istanbul Stock Exchange

25.00TRY
17 Oct 2017
Change (% chg)

-0.14TL (-0.56%)
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25.14TL
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25.16TL
Day's High
26.08TL
Day's Low
24.60TL
Volume
1,469,277
Avg. Vol
660,987
52-wk High
28.60TL
52-wk Low
3.16TL

Summary

Name Age Since Current Position

Celil Gorener

2010 Chairman of the Board

Alan Perese

2011 Vice Chairman of the Board

Yuksel Yilmaz

Technical Support Director

Nerdin Alp

2010 Sales and Marketing Director

Erol Gorener

2010 General Manager, Member of the Board

Erdal Elmas

Poultry Coordination Director

Ozkan Kilic

Audit Director

Mevlut Solmaz

Logistics Director

Murtadha Al Hashmi

50 2013 Member of the Board

Emine Gorener Christoffel

Member of the Board

Nedim Dayan

Independent Member of the Board

Guclu Toker

53 Independent Member of the Board
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