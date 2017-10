Kirin Holdings Co Ltd (2503.T)

Performance for Kirin Holdings Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 6.64 2.57 99 91 13 Week 12.95 6.38 99 81 26 Week 30.50 12.25 99 76 52 Week 58.97 25.92 99 70 YTD 44.46 26.77 99 72