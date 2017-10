Nippon Electric Glass Co Ltd (5214.T)

Performance for Nippon Electric Glass Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 3.52 -0.43 99 72 13 Week 10.51 4.09 99 49 26 Week 35.43 16.49 99 77 52 Week 56.56 24.01 99 83 YTD 39.72 22.60 99 79