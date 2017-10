Nippon Light Metal Holdings Co Ltd (5703.T)

Performance for Nippon Light Metal Holdings Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 3.40 -0.55 65 92 13 Week 18.37 11.49 69 96 26 Week 43.78 23.67 78 96 52 Week 46.93 16.38 58 96 YTD 35.63 19.01 55 94