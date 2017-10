Furukawa Electric Co Ltd (5801.T)

Performance for Furukawa Electric Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 6.72 2.65 99 63 13 Week 24.71 17.46 99 84 26 Week 56.49 34.60 99 91 52 Week 114.14 69.62 99 85 YTD 90.35 67.03 99 76