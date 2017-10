Hitachi Construction Machinery Co Ltd (6305.T)

Performance for Hitachi Construction Machinery Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 7.96 3.85 99 70 13 Week 23.07 15.91 99 86 26 Week 40.88 21.17 99 86 52 Week 74.62 38.31 99 84 YTD 44.61 26.89 99 71