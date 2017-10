Credit Saison Co Ltd (8253.T)

Performance for Credit Saison Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 5.28 1.26 74 23 13 Week 8.23 1.93 67 61 26 Week 16.80 0.46 67 64 52 Week 31.01 3.77 64 53 YTD 11.46 -2.20 43 90