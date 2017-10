Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T)

Performance for Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 1.57 -2.30 99 50 13 Week 3.98 -2.07 99 72 26 Week 9.68 -5.66 99 70 52 Week 26.76 0.40 99 55 YTD -1.64 -13.69 70 64