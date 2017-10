Tobu Railway Co Ltd (9001.T)

Performance for Tobu Railway Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 3.15 -0.79 63 82 13 Week 9.72 3.33 71 66 26 Week 17.17 0.78 80 45 52 Week 26.20 -0.04 77 35 YTD 12.93 -0.90 70 19