Toho Co Ltd (9602.T)

Performance for Toho Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -1.16 -4.94 39 26 13 Week 2.96 -3.02 67 29 26 Week 19.19 2.52 77 26 52 Week 18.63 -6.03 72 18 YTD 15.58 1.42 70 20