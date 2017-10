AGT Food and Ingredients Inc (AGT.TO)

Performance for AGT Food and Ingredients Inc

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -15.98 -18.11 10 8 13 Week -20.31 -23.70 20 13 26 Week -30.00 -31.07 23 21 52 Week -46.87 -50.25 15 7 YTD -43.45 -45.48 14 13