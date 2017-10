Daily Mail and General Trust P L C (DMGOa.L)

Performance for Daily Mail and General Trust P L C

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 10.68 7.48 99 28 13 Week 7.01 5.76 99 11 26 Week -5.03 -9.99 99 15 52 Week -7.56 -14.58 99 21 YTD -12.61 -18.00 99 26