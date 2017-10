First Capital Realty Inc (FCR.TO)

Performance for First Capital Realty Inc

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 0.85 -1.72 54 30 13 Week -2.32 -6.47 36 45 26 Week 0.65 -0.89 42 29 52 Week -7.46 -13.35 24 13 YTD -2.18 -5.69 26 34