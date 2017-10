Fairfax Financial Holdings Ltd (FFH.TO)

Performance for Fairfax Financial Holdings Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 2.91 0.30 44 39 13 Week 16.08 11.14 94 15 26 Week 6.48 4.85 51 30 52 Week -8.83 -14.63 13 47 YTD 0.77 -2.85 33 16