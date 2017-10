First National Financial Corp (FN.TO)

Performance for First National Financial Corp

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -0.13 -2.67 35 17 13 Week 1.43 -2.88 49 79 26 Week 4.31 2.71 48 57 52 Week 4.96 -1.72 44 72 YTD -0.15 -3.74 44 85