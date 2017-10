Gujarat Alkalies And Chemicals Ltd (GALK.NS)

Performance for Gujarat Alkalies And Chemicals Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 17.60 -- 99 93 13 Week 61.38 -- 99 20 26 Week 44.95 -- 99 20 52 Week 101.02 -- 99 90 YTD 87.54 -- 99 65