Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc (IAG.TO)

Performance for Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 9.02 6.25 90 51 13 Week 3.51 -0.89 46 12 26 Week 1.49 -0.07 17 35 52 Week 15.69 8.33 27 27 YTD 8.67 4.77 42 20