IGM Financial Inc (IGM.TO)

Performance for IGM Financial Inc

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 7.46 4.73 99 15 13 Week 11.08 6.36 99 53 26 Week 14.70 12.94 99 96 52 Week 26.71 18.64 99 91 YTD 19.11 14.83 99 93