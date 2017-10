J B Chemicals and Pharmaceuticals Ltd (JBCH.NS)

Performance for J B Chemicals and Pharmaceuticals Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -5.64 -- 99 25 13 Week -15.90 -- 87 32 26 Week -17.91 -- 99 31 52 Week -29.28 -- 88 14 YTD -22.37 -- 92 28