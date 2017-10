Potash Corporation of Saskatchewan Inc (POT.TO)

Performance for Potash Corporation of Saskatchewan Inc

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -0.05 -2.88 79 32 13 Week 7.17 2.90 99 39 26 Week 19.32 8.82 99 41 52 Week 18.88 -1.15 95 61 YTD 6.52 -7.39 64 72