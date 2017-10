5N Plus Inc (VNP.TO)

Performance for 5N Plus Inc

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -2.78 -5.25 27 99 13 Week -2.17 -6.33 32 99 26 Week 74.03 71.37 87 95 52 Week 80.00 68.54 76 28 YTD 75.98 69.66 80 34