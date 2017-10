Whirlpool of India Ltd (WHIR.NS)

Performance for Whirlpool of India Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 9.52 -- 99 77 13 Week 22.03 -- 99 50 26 Week 16.39 -- 99 36 52 Week 22.77 -- 99 39 YTD 59.16 -- 99 67