Mitsui Mining and Smelting Co Ltd (5706.T)

5706.T on Tokyo Stock Exchange



5,530 JPY

20 Oct 2017 Change (% chg)



¥-140 (-2.47%) Prev Close

¥5,670 Open

¥5,620 Day's High

¥5,640 Day's Low

¥5,510 Volume

1,238,500 Avg. Vol

897,772 52-wk High

¥6,080 52-wk Low

¥2,080