French Open order of play on Thursday

Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - May 23, 2022 General view of a tennis ball on a clay court REUTERS/Gonzalo Fuentes

May 25 (Reuters) - Order of play on the main show courts on the fifth day of the French Open on Thursday (play times in GMT, prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE-CHATRIER (1000)

Laslo Djere (Serbia) v 2-Daniil Medvedev (Russia)

22-Madison Keys (United States) v Caroline Garcia (France)

Gilles Simon (France) v Steve Johnson (United States)

Not before 1845

Alize Cornet (France) v 13-Jelena Ostapenko (Latvia)

COURT SUZANNE-LENGLEN (0900)

3-Paula Badosa (Spain) v Kaja Juvan (Slovenia)

Pedro Cachin (Argentina) v Hugo Gaston (France)

1- Iga Swiatek (Poland) v Alison Riske (United States)

Zdenek Kolar (Czech Republic) v 4-Stefanos Tsitsipas (Greece)

COURT SIMONNE-MATHIEU (0900)

Leolia Jeanjean (France) v 8-Karolina Pliskova (Czech Republic)

24-Frances Tiafoe (United States) v David Goffin (Belgium)

19-Simona Halep (Romania) v Zheng Qinwen (China)

7-Andrey Rublev (Russia) v Federico Delbonis (Argentina)

Compiled by Tommy Lund in Gdansk Editing by Tomasz Janowski

Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.