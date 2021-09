Factbox: South Africa v New Zealand - Rugby Championship

The All Blacks perform the Haka before the Round 4 Rugby Championship match between the Argentina Pumas and the New Zealand All Blacks at Suncorp Stadium in Brisbane, Australia, September 18, 2021. AAP Image/Darren England/via REUTERS

Sept 30 (Reuters) - Factbox on Saturday's Rugby Championship test between South Africa and New Zealand: When: Oct. 2, 8.05 p.m. (1005 GMT) Where: Robina Stadium, Gold Coast (capacity: 27,400) Referee: Matthew Carley (England) Assistant referees: Damon Murphy (Australia), Jordan Way (Australia) TMO: Brett Cronan (Australia) SOUTH AFRICA World ranking: 2 Coach: Jacques Nienaber Captain: Siya Kolisi Team: 15-Willie le Roux, 14-Sbu Nkosi, 13-Lukhanyo Am, 12-Damian de Allende, 11-Makazole Mapimpi, 10-Handré Pollard, 9-Faf de Klerk, 8-Duane Vermeulen, 7-Kwagga Smith, 6-Siya Kolisi), 5-Lood de Jager, 4-Eben Etzebeth, 3-Trevor Nyakane, 2-Bongi Mbonambi, 1-Ox Nche Replacements: 16-Malcolm Marx, 17-Steven Kitshoff, 18-Vincent Koch, 19-Franco Mostert, 20-Jasper Wiese, 21-Herschel Jantjies, 22-Elton Jantjies, 23-Frans Steyn. NEW ZEALAND World ranking: 1 Coach: Ian Foster Captain: Ardie Savea Team: 15-Jordie Barrett, 14-Sevu Reece, 13-Anton Lienert-Brown, 12-David Havili, 11-Rieko Ioane, 10-Beauden Barrett, 9-Brad Weber, 8-Luke Jacobson, 7-Ardie Savea, 6-Akira Ioane, 5-Scott Barrett, 4-Brodie Retallick, 3-Nepo Laulala, 2-Codie Taylor, 1-Joe Moody Replacements: 16-Asafo Aumua, 17-George Bower, 18-Ofa Tuungafasi, 19-Patrick Tuipulotu, 20-Ethan Blackadder, 21-TJ Perenara, 22-Richie Mo'unga, 23-Damian McKenzie. OVERALL RECORD Played: 100 South Africa wins: 36 New Zealand wins: 60 Draws: 4 LAST FIVE MEETINGS 2021 New Zealand 19-17 South Africa Townsville 2019 New Zealand 23-13 South Africa Yokohama 2019 New Zealand 16-16 South Africa Wellington 2018 South Africa 30-32 New Zealand Pretoria 2018 New Zealand 34-36 South Africa Wellington