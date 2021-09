U.S. Open order of play on Friday

A man walks by the flooded pavilion along Arthur Ashe Stadium on day three of the 2021 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing, New York, U.S. September 1, 2021. Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports via REUTERS MANDATORY CREDIT

Sept 2 (Reuters) - Order of play on the main show courts on the fifth day of the U.S. Open on Friday (play starts at 1500 GMT/11 AM ET unless stated, prefix number denotes seeding): ARTHUR ASHE STADIUM (1600 GMT/12 PM ET) 18-Victoria Azarenka (Belarus) v 9-Garbine Muguruza (Spain) Carlos Alcaraz (Spain) v 3-Stefanos Tsitsipas (Greece) Leylah Fernandez (Canada) v 3-Naomi Osaka (Japan) 5-Andrey Rublev (Russia) v Frances Tiafoe (U.S.) LOUIS ARMSTRONG STADIUM 19-Elena Rybakina (Kazakhstan) v 12-Simona Halep (Romania) Pablo Andujar (Spain) v 2-Daniil Medvedev (Russia) 16-Angelique Kerber (Germany) v Sloane Stephens (U.S.) 18-Roberto Bautista Agut (Spain) v 12-Felix Auger-Aliassime (Canada) 26-Danielle Collins (U.S.) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)