U.S. Open order of play on Sunday

Sep 3, 2021; Flushing, NY, USA; Elina Svitolina of Ukraine celebrates after match point against Daria Kasatkina of Russia (not pictured) on day five of the 2021 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Geoff Burke-USA TODAY Sports

Sept 4 (Reuters) - Order of play on the main show courts on the seventh day of the U.S. Open on Sunday (play starts at 1500 GMT/11 AM ET unless stated, prefix number denotes seeding):

ARTHUR ASHE STADIUM (1600 GMT/12 PM ET)

5-Elina Svitolina (Ukraine) v 12-Simona Halep (Romania)

24-Dan Evans (Britain) v 2-Daniil Medvedev (Russia)

Frances Tiafoe (U.S.) v 12-Felix Auger-Aliassime (Canada)

8-Barbora Krejcikova (Czech Republic) v 9-Garbine Muguruza (Spain)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Botic van de Zandschulp (Netherlands) v 11-Diego Schwartzman (Argentina)

16-Angelique Kerber (Germany) v Leylah Fernandez (Canada)

15-Elise Mertens (Belgium) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)

Compiled by Anuron Kumar Mitra in Bengaluru Editing by Toby Davis

Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.