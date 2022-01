Czech central bankers' voting at December 22 meeting

PRAGUE, Jan 7 (Reuters) - The Czech central bank (CNB) board decided to increase the two-week repo rate by 100 basis points to 3.75%. At the same time, it increased the discount rate to 2.75% and the lombard rate to 4.75%, the bank said in the minutes of the meeting on Friday.

Following is a breakdown of votes at the last rate-setting meetings.

The next policy meeting is on February 3, 2022.

================================================================ Year 2021

Date RUSNOK MORA NIDETZKY BENDA DEDEK HOLUB MICHL

Dec 22 +100+100 +100 +100 H +100 H

Nov 4 +125 +125 +125 +125 H +125 H

Sept 30 +75 +75 +75 +75 H +75 H

Aug 05 +25 +25 +25 +50 H +25 H

June 23 +25 +25 +25 +50 H +25 H

May 06 H H H H H H H

Mar 24 H H H H H H H

Feb 04 H H H H H H H

================================================================ Year 2020

Date RUSNOK MORA NIDETZKY BENDA DEDEK HOLUB MICHL

Dec 17 H H H H H H H

Nov 05 H H H H H H H

Sept 23 H H H H H H H

Aug 06 H H H H H H H

June 24 H H H H H H H

May 07 -75 -75 -50 -75 -75 -75 -50

Mar 26 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75

Mar 16* -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50

Feb 06 +25 +25 H +25 H +25 H

================================================================

Note. *Extraordinary meeting

Date RUSNOK MORA NIDETZKY BENDA DEDEK HOLUB MICHL

Dec 18 H H H +25 H +25 H

Nov 07 H H H +25 H +25 H

Sept 25 H +25 H +25 H H H

Aug 01 H H H H H H H

June 26 H H H +25 H H H

May 02 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +25

Mar 28 H H H +25 H H +25

Feb 07 H H H +25 H H +25

================================================================ Year 2018

Date RUSNOK MORA NIDETZKY BENDA DEDEK HOLUB MICHL

Dec 20 H H H +25 H H +25

----------------------------------------------------------------

Date RUSNOK HAMPL TOMSIK BENDA DEDEK MORA NIDETZKY

Nov 01 +25 +50 +25 +25 H +25 +25

Sept 26 +25 +25 +25 +25 H +25 +25

Aug 02 +25 +25 +25 +25 NP +25 +25

June 27 +25 NP +25 +25 +25 +25 +25

May 03 H +25 H H H H H

Mar 29 H H H H H H H

Feb 01 +25 NP +25 +25 NP +25 +25

================================================================

The Czech central bank board structure since December 1, 2018: Governor Jiri Rusnok, vice-governors Marek Mora and Tomas Nidetzky, board members Vojtech Benda, Oldrich Dedek, Tomas Holub and Ales Michl.

Reporting by Mirka Krufova

