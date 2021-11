French and Benelux stocks-Factors to watch

Nov 22 (Reuters) - Below are company-related news and stories from French and Benelux media which could have an impact on the region's markets or individual stocks.

AIRBUS (AIR.PA):

Airbus and CMA CGM Group signed on Friday a MOU for four A350F freighters. The aircraft will be operated by CMA CGM Air Cargo, the recently launched air cargo activity of the group.

VIVENDI (VIV.PA):

Telecom Italia (TIM) TLIT.MI has received a 10.8 billion euro ($12 billion) approach from U.S. fund KKR KKR.N aimed at taking Italy's biggest phone group private, the company said on Sunday. read more

